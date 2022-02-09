Тула, , 18:32 — REGNUM При поддержке нацпроектов знаменитые в России микрофоны «Октава» получили более широкую известность по всему миру. Об истории успеха тульского АО «Октава» 9 февраля сообщает пресс-центр Российского экспортного центра (входит в ВЭБ. РФ).

Именно в микрофон «Октавы» в 1961 году сказал «Поехали!» Юрий Гагарин, в Октаву пели Майя Кристалинская и Владимир Высоцкий.

Все началось почти 100 лет назад, в далёком 1927 году: «Общество друзей радио» создало в Туле мастерскую, которая за три года выросла в фабрику, где работали 100 человек. Сначала выпускали радиодетали, затем — собственные репродукторы, динамики и, наконец, в 1937 году был выпущен первый микрофон.

Во времена Великой отечественной войны завод делал громкоговорители для фронта. Одну из разработок использовали для того, чтобы на передовой агитировать немецких солдат сдаться в плен.

Позднее с микрофонами «Октава» успели поработать множество иностранных профессионалов в области звука: британский музыкальный продюсер и звукоинженер Хью Чарльз Пэдхам (The Police, Sting), основатель и владелец компании Electrical Audio, Стивен Фрэнк Альбини (Nirvana, Jimmy Page, PJ Harvey, Robert Plant).

Пользуются «Октавой» эксперт AES из Великобритании Мартин Митчел, американский звукорежиссер и вице-президент Rаinbow ENC Лионель Джош Ли, звукорежиссер Tritone Studios Luxembourg Джордж Мейджер (Roy Swanson, Maria Vicente).

Сейчас с микрофонами Октава работают «Ленинград», панк-поп-рэйв-группа Little Big, актер электротеатра «Станиславский» и видеоблогер Антон Лапенко и другие. В 2021 году бренд Chanel использовал для съемок российский микрофон Октава.

В рамках развития экспорта «Октава» сотрудничает с Российским экспортным центром, Деловыми советами Торгово-промышленной палаты РФ по отдельным странам и регионам, а также с другими профессиональными участниками внешнеэкономической деятельности. При участии РЭЦ и Центра поддержки экспорта «Октава ДМ» стала экспонентом многих международных выставок.

«Тула — мастерская России. Компания «Октава ДМ», которая производит микрофоны с мировым именем, тому подтверждение. Сотрудничество с региональным Центром поддержки экспорта позволяет ей эффективнее использовать ресурсы и быстрее выходить на новые зарубежные рынки.

На сегодняшний день идет активное размещение продукции «Октавы» на Ebay. Компания — участник бизнес-миссии в Казахстан, состоявшейся в прошлом году, а также онлайн-мероприятий «Час с торгпредом». Специалисты ЦПЭ сопровождают ее на всех этапах работы: консультируют, проводят экспертизу экспортного контракта, адресно информируют о планируемых мероприятиях», — рассказала руководитель Центра поддержки экспорта Тульской области Дарья Медведева.

АО «Октава» находится в прямом управлении Госкорпорации Ростех. Предприятие является членом Тульского РО «СоюзМаш России». Несколько лет подряд экспорт студийных микрофонов предприятия был свыше 30% всего российского экспорта звукового оборудования.

Пул партнеров «Октавы ДМ» за рубежом постоянно расширяется. В начале 2021 года было положено начало сотрудничеству c Чешской компанией Audiopartner. Подписано соглашение о сотрудничестве с лидером музыкальной дистрибуции на Балканах — крупнейшей сетью музыкальных магазинов Player Project в Сербии.

Проводятся отгрузки по контракту с SDR RF Radio Parts & Accessories Shop PH (Манила, Филиппины). Также активно ведется работа с дистрибьюторами из стран Ближнего Востока, Южной Америки и Юго-Восточной Азии.

Как сообщало ИА REGNUM, Центр поддержки экспорта Тульской области, который бесплатно помогает региональным производителям выходить на зарубежные рынки в рамках нацпроекта по поддержке малого и среднего бизнеса, входит в единую систему продвижения экспорта Российского экспортного центра (входит в ВЭБ. РФ). Поддержка экспортно ориентированных компаний осуществляется в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».