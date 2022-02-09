Бухарест, 9 февраля, 2022, 18:32 — ИА Регнум. Мэрия города Флэмынзи на севере Румынии распорядилась свести к минимуму уличное освещение в темное время суток из-за резкого увеличения тарифов на электричество. Об этом 9 февраля сообщает бухарестский информационный портал HotNews.

Пименов Юрий Иванович. Ночная улица. 1944

По словам главы города Дана Олоэриу, свет на городских улицах будет отсутствовать с 23:00 до 4:00 по местному времени.

Олоэриу «Только за последний месяц текущие счета за электроэнергию увеличились в четыре раза, у нас нет денег на оплату квитанций».

Предполагается, что в ближайшее время администрация города обратится за помощью к правительству Румынии.

Напомним, из-за ошибок в расчётах крупнейших энергетических компаний Румынии сотням тысяч ответственных квартиросъемщиков, а также госпредприятиям были начислены астрономические суммы за пользование электроэнергией.