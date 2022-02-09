Брест, Белоруссия, 9 февраля, 2022, 18:31 — ИА Регнум. В Музее обороны «Брестская крепость» открыли выставку «Побег из ада», посвященную годовщине дерзкого побега из немецкого плена советского летчика Михаила Девятаева.

Фонд Александра Печерского Полет из ада

Материалы для выставки предоставил Фонд Александра Печерского. Она была создана специалистами фонда при содействии Центрального архива Министерства обороны РФ, Центрального музея Военно-воздушных сил Российской Федерации, Центрального музея Вооруженных сил РФ и Фонда Михаила Девятаева при поддержке Фонда президентских грантов.

Экспозиция состоит из 24 планшетов с копиями фотографий и документов и посвящена одному из уникальнейших побегов военнопленных в годы Великой Отечественной войны. Это произошло ровно 77 лет назад — 8 февраля 1945 года в концлагере «Пенемюнде» на острове Узедом в Балтийском море. Группа из десяти военнопленных во главе с летчиком-истребителем старшим лейтенантом авиации Михаилом Девятаевым подготовила и совершила побег из плена на вражеском самолете. Девятаев передал советскому командованию важные сведения о секретном центре на Узедоме, где производилось и испытывалось немецкое ракетное оружие, точные координаты стартовых установок «Фау-2». Эти данные обеспечили успех воздушной атаки авиации союзников на полигон Узедом. Выставка рассказывает о драматических эпизодах биографии Михаила Девятаева и его соратников: мало кто из них дожил до Победы, практически все они прошли через репрессии, а затем были реабилитированы.

Сам Михаил Девятаев после 12 лет забвения в 1957 году был удостоен звания Героя Советского Союза, но не за совершенный им подвиг, а за вклад в развитие отечественного ракетостроения.

«Подвиг Михаила Девятаева стал не только одним из ярчайших примеров сопротивления советских военнопленных, но также сыграл огромную роль в развитии космических программ Советского Союза. И информация, полученная в ходе побега, и сам угнанный секретный немецкий самолет «Хейнкель-111» с уникальной аппаратурой, аналогов которой не было в СССР, оказались бесценны. Не случайно Гитлер объявил Девятаева своим личным врагом», — отметила куратор выставки Елена Грицук.

Вторая половина экспозиции посвящена похожим случаям, которые также произошли в годы Второй мировой войны с советскими, французскими и американским летчиками. Несмотря на то, что почти все они были совершены раньше побега с острова Узедом, их героев стали называть «девятаевцами».

Посетители выставки смогут увидеть фотографии и архивные документы, рассказывающие и о других авиапобегах, совершенных в годы Великой Отечественной и Второй мировой войн, в том числе о побеге французских летчиков Марселя Альбера и Марселя Лефевра, воевавших затем в составе авиационного полка «Нормандия — Неман» и ставших Героями Советского Союза.

Ранее выставка экспонировалась в музеях Москвы, Санкт-Петербурга, Набережных Челнов, Самары и Брянска.

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