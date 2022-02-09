Санкт-Петербург, , 18:33 — REGNUM Двух заместителей главного врача Городского консультативно-диагностического центра №1 Санкт-Петербурга, где пациенты после обследования желудка с применением бария скончались, заключили под стражу в СИЗО по ходатайству следствия. Об этом 9 февраля сообщили в объединённой пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Арест 禁书 网

Октябрьский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя главного врача по лечебной и экспертной работе Натальи Суровенко и заместителя главврача по медицинской части Александры Феофановой.

Их обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц»), сроком по 26 марта 2022 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе текущего года было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109, ч.3 ст. 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Обвинение было предъявлено главному врачу СПб ГБУЗ «Городской консультативно-диагностический центр №1» Евгению Петрову, заведующей отделом лучевой диагностики Елене Медведевой и старшей медсестре указанного центра.

По версии следствия, в ГКДЦ №1 на протяжении длительного времени оказывались медицинские услуги населению с применением промышленного химического препарата, не включенного в государственный реестр лекарственных средств. В период с декабря 2021 года по январь 2022 года семь пациентов, проходивших обследование в центре, в результате этих действий скончались. Еще порядка 20 человек получили ущерб здоровью.

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