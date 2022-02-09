Мюнхен, Германия, , 18:23 — REGNUM 18-летний воспитанник «Саутгемптона» и лондонского «Челси» Джамал Мусиала, выступающий за мюнхенскую «Баварию», сдал положительный тест на коронавирус. Об этом 9 февраля сообщили на официальном сайте клуба.

ФК Бавария Мюнхен

Мусиала перешел в «Баварию» 4 июля 2019 года из «Челси» на правах свободного агента. На данный момент трансферная стоимость атакующего полузащитника сборной Германии, по оценкам портала transfermarkt, составляет 55 миллионов евро. Соглашение футболиста с мюнхенским клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.

В текущем сезоне Джамал Мусиала принял участие в 27-ми матчах за «Баварию» во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и пятью результативными передачами.

Через три дня, 12 февраля, «Бавария» в матче 22-го тура немецкой Бундеслиги 2021/22 сыграет с «Бохумом». Встреча пройдет в Бохуме на стадионе «Воновия Рурштадион».