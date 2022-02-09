Вашингтон, 9 февраля, 2022, 18:46 — ИА Регнум. Американский хип-хоп-артист YG (Кинон Дэйкуон Рэй Джексон) сделал анонс будущей пластинки. Соответствующей информацией поделилось издание HipHopDX 9 февраля.

Скриншот YouTube YG

Музыкант заявил, что его новый альбом получит название Pray For Me и выйдет в течение 2022 года. Также YG отметил, что проект будет выпущен под эгидой лейбла Def Jam Records.

Ранее YG представил видеоклип на трек Scared Money. Вместе с исполнителем в съёмках ролика поучаствовали Moneybagg Yo (Демарио Дуэйн Уайт-младший) и J. Cole (Джермейн Ламар Коул).