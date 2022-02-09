Сан-Матео, США, 9 февраля, 2022, 18:22 — ИА Регнум. Sony раскрыла подробности о бета-версии очередного обновления операционной системы консоли PlayStation 5. Об этом 9 февраля сообщает официальный блог игрового подразделения компании.

Иван Шилов ИА REGNUM PlayStation 5

Новая версия ОС получит улучшения пользовательского интерфейса, новые параметры группового чата и другие функции. Отметим, что в описании обновления нет ни слова про поддержку технологии VRR (переменной частоте обновления), которую Sony обещала добавить в PlayStation 5 вскоре после релиза консоли, в ноябре 2020 года. Операционная система PlayStation 4 также получила обновление, которое, в частности, добавило функцию Open Parties («Тусовки»).

Для справки: функция VRR позволяет телевизору регулировать частоту кадров в соответствии с частотой на HDMI-выходе консоли. Её наличие позволяет получить более плавную и стабильную «картинку» в играх.