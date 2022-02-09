Ярославль, , 18:22 — REGNUM Комиссия по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка муниципалитета Ярославля 9 февраля поддержала изменение системы выборов депутатов. Об этом сообщили в мэрии города.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, изменение системы выборов со смешанной (половина по партспискам, половина по одномандатным округам) на одномандатную инициировала мэрия Ярославля. Поправки в устав города уже прошли процедуру публичных слушаний, теперь утвердить их должны сами депутаты.

«В 2017 году депутаты избирались по партийным спискам и по одномандатным округам в равных долях. Сейчас предлагается от каждого избирательного округа избирать одного конкретного депутата. Он может быть выдвинут любой партией или пойти самовыдвижением. Комиссия поддержала это предложение. Ранее данный вопрос также был рассмотрен на публичных слушаниях, где жители Ярославля активно высказывались в пользу внесения изменений», — сказал председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов.

Кроме публичных слушаний отношение ярославцев к новшествам изучалось при помощи соцопроса, который проходил с 13 по 19 января в онлайн-формате. По данным Института развития стратегических инициатив, участие в опросе приняли 12 тысяч человек, 75% поддержали изменения.

«В оргкомитет поступило много предложений по вопросу внесения изменений в Устав города, а также по проведению публичных слушаний и информированию граждан. Мы приняли во внимание все идеи и сделали всё возможное, чтобы как можно больше жителей смогли ознакомиться с предполагаемыми изменениями и высказать свою точку зрения. В связи с действующими на территории Ярославской области ограничительными мерами, участие в публичных слушаниях приняли 50 человек. При этом несколько тысяч ярославцев высказали своё мнение в онлайн-опросе», — рассказал заместитель мэра Ярославля Вячеслав Гаврилов.

Председатель постоянной комиссии по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка Олег Ненилин отметил, что в случае принятия изменений горожане будут голосовать не за партии, а за конкретных людей. Также при этом увеличится количество избирательных округов, а их площадь уменьшится, что упростит взаимодействие депутатов и избирателей.

«Я всегда пропагандировал то, что люди должны знать своего депутата в лицо. На сегодняшний момент система не даёт возможности так работать — у нас большие округа. Изменение избирательной системы позволит более качественно выполнять депутатам свои обязанности, более тесно взаимодействовать с жителями и решать их проблемы», — сказал депутат муниципалитета Андрей Лихачёв.

Члены комиссии рекомендовали муниципалитету поддержать внесение изменений в Устав города. Заседание муниципалитета, на котором будет принято окончательное решение, пройдёт 16 февраля.

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