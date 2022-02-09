Тюмень, , 18:16 — REGNUM В Тюменской области остаётся острой проблема бродячих собак, которая в немалой степени заключается в безответственном поведении их владельцев. Об этом заявил глава региона Александр Моор 9 февраля на пресс-конференции.

Бездомные собаки Иван Шилов © ИА REGNUM

«Какую бы систему не придумали — работа с последствиями. Причина — безответственное поведение владельцев. Решить проблему можно только законодательно и установить обязательное чипирование домашних животных. Чтобы у владельцев животных была строгая ответственность», — считает тюменский губернатор.

Бездомных собак не первый год стерилизуют, а проблема остаётся. Это свидетельствует о том, что питомцев либо выкидывают, либо они убегают. Владелец должен финансово восполнить отлов и оплатить штраф. считает Александр Моор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жительница тюменского посёлка Голышманова не уследила за своей собакой. Пёс искусал двух малолетних детей. Суд обязал хозяйку выплатить 50 тыс. морального вреда пострадавшим мальчикам. Многие считают, что этого штрафа за детские травмы недостаточно.

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