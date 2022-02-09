Москва, , 18:56 — REGNUM Россия четко дает понять, что Белоруссия — ее сфера влияния. Об этом 9 февраля заявил корреспонденту ИА REGNUM член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

Бомбардировщики Ту-22М3 Mil.ru

«Полёты российских стратегически бомбардировщиков над территорией Белоруссии чётко дают понять, в чьей сфере влияния находится эта территория», — заявил эксперт.

По мнению политолога, об этом же свидетельствует и проведение ранее указанных сроков совместных российско-белорусских учений «Союзная решимость», а также сопровождение полётов стратегических бомбардировщиков истребителями Су-35С, принадлежащим ВКС России.

Белорусская армия самостоятельно не способна предотвратить внешнее вторжение и носит декоративный характер, уверен эксперт, особенно в области противовоздушной обороны.

«Такие учения говорят о том, что Россия не допустит никакого внешнего вмешательства в дела Союзного государства», — заключил эксперт.

Напомним, что ранее на территории Белоруссии состоялись совместные российско-белорусские учения «Союзная решимость-22», а над территорией Белоруссии выполнили патрулирование российские стратегические бомбардировщики Ту-22М3.