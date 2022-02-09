Челябинск, , 18:12 — REGNUM Ставшая обладательницей чужих долгов на общую сумму 21 млн рублей жительница Челябинска смогла от них избавиться. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Долги

Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По фактам, изложенным в публикациях СМИ, ведомство провело проверку. И оказалось, что на основании 400 чужих исполнительных производств имущество дамы было арестовано. Всего же в личном кабинете гражданки на портале госуслуг значилось больше 7 тыс. уведомлений по 1517 исполнительным производствам, которые находились в Советском отделе судебных приставов Челябинска.

В результате руководителю подразделения судебных приставов было внесено представление, 12 должностных лиц получили предостережения. К настоящему времени арест с имущества снят, а новые уведомления о долгах с 3 февраля перестали поступать.