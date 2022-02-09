Москва, , 18:46 — REGNUM Российский рэп-музыкант Seemee (Алексей Симинок) поделился любимыми предметами в рамках шоу от GQ. Премьера ролика состоялась на YouTube-канале GQ Russia вечером 8 февраля.

Seemee Скриншот YouTube

Так, музыкант предоставил на обозрение зрителей наушники, комикс, ноутбук, кроссовки и многое другое. Общая продолжительность видео составила девять минут.

Напомним, что в 2022 году Seemee собирается выпустить свой новый студийный альбом. В 2021 году исполнитель порадовал поклонников пластинкой TXC.

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