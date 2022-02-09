Симферополь, , 18:08 — REGNUM Двое членов организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестованы решением Киевского районного суда Симферополя по ходатайству следователя следственного отдела УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. Об этом сообщили 9 февраля в пресс-службе суда.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Как полагает следствие, А. и М., являясь участниками деятельности террористической организации, осуществляли деятельность по пропаганде идей среди населения. Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 205.5 УК РФ, — участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической. Данное преступление относится к категории особо тяжких, за него установлено наказание только в виде лишения свободы сроком до пожизненного. По решению суда оба фигуранта арестованы до 7 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 9 февраля, ФСБ сообщила о задержании четырёх участников террористической организации, которые осуществляли антиконституционную деятельность и распространяли среди жителей полуострова террористическую идеологию.

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