Барселона, Испания, 9 февраля 2022, 18:08 — REGNUM Как утверждает испанское издание Sport. es, каталонская «Барселона» по спонсорскому соглашению со стриминговым сервисом для прослушивания музыки Spotify получит 280 миллионов евро за три сезона.
Spotify станет новым титульным спонсором «сине-гранатовых». Также стриминговый музыкальный сервис получит права на название стадионе «Камп Ноу».
После 22-х туров испанской Примеры 2021/22 каталонская «Барселона», одержав десять побед и набрав 38 очков, занимает четвертую позицию в турнирной таблице чемпионата. В следующем туре «сине-гранатовые» сыграют с «Эспаньолом». Встреча пройдет 13 февраля в Барселоне на стадионе «RCD Эспаньол».