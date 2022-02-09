Барселона, Испания, , 18:08 — REGNUM Как утверждает испанское издание Sport. es, каталонская «Барселона» по спонсорскому соглашению со стриминговым сервисом для прослушивания музыки Spotify получит 280 миллионов евро за три сезона.

Стриминговый сервис Spotify Скриншот с официального сайта Spotify

Spotify станет новым титульным спонсором «сине-гранатовых». Также стриминговый музыкальный сервис получит права на название стадионе «Камп Ноу».

После 22-х туров испанской Примеры 2021/22 каталонская «Барселона», одержав десять побед и набрав 38 очков, занимает четвертую позицию в турнирной таблице чемпионата. В следующем туре «сине-гранатовые» сыграют с «Эспаньолом». Встреча пройдет 13 февраля в Барселоне на стадионе «RCD Эспаньол».