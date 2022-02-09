Фюрт, Германия, 9 февраля, 2022, 21:46 — ИА Регнум. Пьяный водитель на грузовике с полуприцепом протаранил десятки припаркованных автомобилей в городе Фюрт на юге Германии. Об этом сообщает 9 февраля немецкое издание Spiegel.

(сс) Pexels За рулем

По данным полиции, 50-летний водитель проехал по парковке несколько сотен метров, повредив в общей сложности более 30 автомобилей.

В результате инцидента лёгкие ранения получили три человека, включая самого водителя. После оказания ему необходимой медицинской помощи мужчина был задержан.

«Я никогда не сталкивался с подобным. Это мог быть кошмарный сценарий, если бы вокруг было больше пешеходов», — заявил представитель штаб-квартиры полиции Центральной Франконии агентству dpa.

В полиции не смогли сообщить, во сколько оценивается ущерб, нанесённый действиями мужчины, однако отметили, что сумма будет значительной.