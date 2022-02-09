Бухарест, , 18:03 — REGNUM Сотрудники пограничной полиции Румынии задержали в районе КПП «Джурджу» (румынско-болгарская граница) более семи тонн отходов, переправлявшихся из Болгарии в Германию. Об этом 9 февраля сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Батарейки

Согласно официальной информации, в специальных контейнерах грузового автомобиля с болгарской регистрацией была обнаружена крупная партия использованных диодных ламп, аккумуляторов и литиевых батареек, представляющих опасность для окружающей среды.

При этом водитель указанного транспортного средства не смог предоставить полный комплект документов на соответствующий груз. Проводится расследование. Предполагается, что отходы будут возвращены в Болгарию.

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