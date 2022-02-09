Берлин, 9 февраля, 2022, 21:12 — ИА Регнум. Исполнительный директор международной экологической организации Greenpeace International американка Дженнифер Морган станет специальным представителем МИД ФРГ по международной климатической политике. Об этом сообщает 9 февраля немецкое издание Spiegel со ссылкой на источники в правительственных кругах.

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Отмечается, что 55-летняя Морган является хорошим другом нового министра иностранных дел ФРГ и представителя немецких «зелёных» Анналены Бербок.

Морган десятилетиями работала в неправительственных организациях, а с 2016 года возглавляет Greenpeace. В последнее время она главным образом осуществляет деятельность по подготовке ежегодных всемирных конференций по климату.

По информации издания, Морган должна получить должность статс-секретаря в министерстве иностранных дел ФРГ, однако для этого ей сначала потребуется оформить немецкое гражданство. Сообщается, что соответствующее заявление от гражданки США уже находится в обработке.