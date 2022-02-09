Пекин, , 20:40 — REGNUM Немецкая саночница Натали Гейзенбергер завоевала третью подряд золотую медаль на Олимпийских играх в Пекине. После выступления спортсменка рассказала журналистам о меняющихся приоритетах в её жизни, поскольку ей приходится всё больше времени уделять своему шестимесячному ребёнку, сообщает 9 февраля издание Spiegel.

Германия (сс) Hans

«Материнство что-то изменило в моем сознании. Но дело далеко не в страхе, потому что тогда бы было невозможно дойти до таких высот на профессиональном уровне», — отметила Гейзенбергер.

После возвращения на санную трассу в 2021 году, пропустив целый сезон из-за беременности, спортсменка защитила восьмой подряд титул чемпиона мира и завоевала серебро на последних соревнованиях.

8 февраля она в третий раз подряд стала олимпийской чемпионкой, обойдя соотечественниц Анну Беррейтер и Юлию Таубиц, а также выдержав жесткую конкуренцию со стороны австрийки Мадлен Эгле.

Выиграв все, что можно было выиграть, Гейзенбергер четко видит, в чем сейчас заключаются ее приоритеты.

«Может быть, я сейчас нахожусь не в лучшей форме, поскольку все больше времени отводится моей семье и ребёнку. Но я бы никогда не изменила своему ребенку. Мой маленький сын теперь просто стоит у меня на первом месте», — отметила она.