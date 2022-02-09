Токио, , 17:58 — REGNUM Nintendo анонсировала новую трансляцию Direct, в рамках которой она, как ожидается, представит новые игры для портативной консоли Switch. Информация была опубликована 9 февраля на YouTube-канале компании.

Nintendo Switch Иван Шилов ©ИА REGNUM

Трансляция начнётся 10 февраля 2022 года, в 1:00 по московскому времени. Администрация канала отметила, что производитель консолей и разработчик в 40-минутном стриме расскажет о том, что могут ожидать владельцы Switch от первой половины 2022 года.

Отметим, Nintendo достаточно успешно начала 2022 год, выпустив 28 января игру Pokemon, Legends: Arceus, которая понравилась многим критикам и геймерам. За первую неделю после релиза компания продала 6,5 млн копий игры.