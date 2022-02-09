Вашингтон, , 18:24 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена начнет помещать мигрантов, пойманных на американо-мексиканской границе, под домашний арест в попытке сократить расходы на содержание нелегалов, сообщает 9 февраля Reuters со ссылкой на министерство внутренней безопасности США.

Мексиканские беженцы у границы США и Мексики в Тихуане (сс) Daniel Arauz

Программа будет тестироваться в течение 120 дней в Хьюстоне и Балтиморе, где регулятор разместит 100−200 человек.

Так называемый домашний комендантский час обойдется государству в $6−8 в день на человека. В данный момент на содержание под стражей одного мигранта уходит порядка $142 в день.

Участников тестовой программы будут помещать под домашний арест с 20:00 до 8:00, исключения получат те, кто имеет разрешение на работу.

Напомним, что сотни тысяч иностранных граждан каждый год пытаются добраться до США через территорию Мексики. В 2021 году сотрудники силовых структур Мексики совместно с сотрудниками миграционной службы задержали более 250 тысяч иностранцев, из них пришлось депортировать около 100 тысяч человек.