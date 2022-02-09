София, 9 февраля, 2022, 17:58 — ИА Регнум. Бывший сотрудник Болгарской академии наук пострадал в результате мощного взрыва, прогремевшего в его квартире в Софии. Об этом 9 февраля сообщает софийская газета «Факты».

Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Взрыв в лаборатории

По предварительным данным, 73-летний ученый проводил лабораторный эксперимент. В ходе опытов он допустил ошибку в пропорциях химических элементов.

Мужчина с многочисленными травмами был доставлен в одну из местных больниц. Его жилищу причинен значительный ущерб. Ведется следствие.