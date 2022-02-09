Берлин, 9 февраля, 2022, 20:32 — ИА Регнум. Лидеры Германии, Франции и Польши собрались в Берлине для обсуждения путей дипломатического урегулирования растущей напряженности вокруг Украины. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что все трое выступили единым фронтом в оценке сложившейся ситуации, передаёт 9 февраля издание Spiegel.

(сс) Michael Lucan Олаф Шольц

Накануне канцлер Германиипринял президента ФранцииЭммануэля Макронаи польского коллегуАнджея Дудув Берлине после переговоров с лидерами США, России и Украины.

«Лидеры призывают Россию к деэскалации ситуации на границе с Украиной и вступлению в конструктивный диалог по вопросам безопасности на европейском континенте. Стороны подчеркивают, что любая дальнейшая военная агрессия России против Украины будет иметь серьезные последствия и издержки», — говорится в распространённом по итогам встречи заявлении правительства Германии.

Олаф Шольц отметил, что союзники по НАТО имеют общий взгляд на сложившуюся ситуацию, в связи с чем он подчеркнул: «Наша общая цель — избежать войны в Европе. Размещение российских войск на границе с Украиной вызывает большую тревогу, и наша оценка ситуации здесь во многом совпадает».

«Мы также считаем, что дальнейшее нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины неприемлемо и будет иметь негативные политические, экономические и геостратегические последствия», —добавил канцлер ФРГ.