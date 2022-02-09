Санкт-Петербург, , 18:54 — REGNUM Выстрел в голову из пистолета и несколько ударов по голове жены топором, совершенные на глазах других людей в торговом центре Всеволожска Ленинградской области, суд оценил 9,5 годами лишения свободы. Пока мужчина будет отбывать срок, его дочь передана на попечение брату погибшей женщины. Об этом приговоре 9 февраля проинформировали в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области.

Приговор Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, жестокое убийство 36-летней женщины было совершено ее 54-летним мужем 11 ноября 2020 года. Супруги находились на стадии развода, который мужчина не хотел, женщина с дочкой уже жила отдельно. В тот роковой день мужчина взял с собой топор, травматический пистолет и пришел к женщине на работу в салон красоты, где она была руководителем. Вызвав женщину на разговор в коридор, он выстрелил жене в голову, а затем несколько раз ударил топором. От полученных травм жертва погибла на месте.

«Судом подсудимый признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в ведомстве.

Поскольку у убитой и осужденного есть общая дочь, на время следствия и отбывания мужчиной срока ее взял под опеку родной брат убитой. Также он подал в суд гражданский иск в счет компенсации морального вреда на 1 млн рублей.

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