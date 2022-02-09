Абу-Даби, , 18:44 — REGNUM Российский рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Моргенштерн) выступил с опровержением недавних слухов о его эмиграции из России. Информацию об этом предоставило издание «РИА Новости».

Моргенштерн Цитата из видео «MORGENSHTERN — YUNG HEFNER»

Артист заявил, что в обозримом будущем не планирует эмигрировать из родной страны, а также намекнул на скорое возвращение на её территорию. Примечательно, что соответствующее заявление музыкант делал, находясь в Дубае (ОАЭ).

Ранее Моргенштерн обвинили в пропаганде наркотиков. По мнению правоохранительных органов, видеоклипы рэпера содержат фрагменты, пропагандирующие нездоровый образ жизни.

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