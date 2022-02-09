Москва, , 17:56 — REGNUM 9 февраля состоялось заседание Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России, посвященное проблеме кадрового голода в промышленности. В нем приняли участие промышленники, представители учебных заведений, Минпромторга и Минтруда.

Председатель Федерального совета партии Константин Бабкин Василий Иванов © ИА REGNUM

Прежде проблема подготовки кадров не носила острый характер, потому что наша промышленность и сельское хозяйство существовали на грани выживания. Однако за последние годы отечественные предприятия начали ощущать минимальные меры поддержки, начали инвестировать и даже показывать двукратный рост производства в процентном соотношении, именно из-за этого стал более явным и актуальным вопрос с кадрами, об этом в ходе заседания заявил лидер «Партии Дела», председатель Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России Константин Бабкин. При этом потенциал развития промышленности в России большой — промышленники верят в новую индустриализацию и вывод промышленности на новый уровень, но в таком случае проблема с кадрами станет еще более сложной.

«Появились деньги, появился рынок, сейчас можно закупать станки, но часто на этих станках некому работать. Это является тормозом развития наших предприятий. Руководители не могут понять, где взять сварщиков, специалистов по гидравлике, проектировщиков новых машин и т.д. Мы провели опрос среди руководителей предприятий и выяснили, что 100% руководителей сталкивались с трудностями в подготовке кадров. Среди главных вопросов — низкие заработные платы в промышленности, отсутствие веры молодых людей в то, что успехи промышленности окажутся постоянными и через 10 лет принесут отдачу», — рассказывает Константин Бабкин.

Опираясь на собственные аналитические исследования председатель Совета объяснил, что в основных документах Министерства финансов, Министерства образования, а также Центробанка не значится задача создания условий для развития промышленности.

«Руководители предприятий отмечают, что главное препятствие удовлетворения кадрового голода — это оторванность системы образования от нужд промышленности. Мы видим, что Минобразования не видит эту проблему. Порядка 20 лет я возглавляю Ассоциацию Росспецмаш, в которую входят более 200 заводов, и нам не удалось инициировать ни одного совещания по улучшению процесса подготовки кадров для ассоциации», — подчеркивает промышленник.

Бабкин также отметил отсутствие активной политики в сфере культуры и массовых коммуникаций. Министерство культуры не стимулирует создание фильмов, произведений искусства, полностью отсутствует пропаганда рабочих специальностей в СМИ.

Директор Забайкальского аграрного института, председатель регионального отделения «Партии Дела» в Забайкальском крае Игорь Борискин согласился, что проблема подготовки кадров — это сейчас один из главных вопросов в России, который требует широкого обсуждения.

Он обратил внимание на несоответствие выпускников колледжей, техникумов, профессиональных технических училищ и вузов по техническим специальностям, запросам и требованиям промышленности к подготовке кадров, в связи с отсутствием выстроенных связей между промышленностью и организациями образования.

«Сейчас большинство учебных заведений не может угнаться за технологическим прогрессом, а работодатели при этом хотят, чтобы студенты обучались на более современных видах техники. Но, как объяснил Борискин, имеющиеся государственные программы не позволяют соответствовать новым современным требованиям. Если этот вопрос не решить, вузы всегда будут «в хвосте», — подчеркнул политик.

Борискин также заявил, что для повышения престижности аграрных профессий и развития промышленности в целом необходимо возобновить трудовое воспитание учащихся. «Выпускников мы просто сейчас заставляем работать на предприятиях, а им нужно привить любовь к труду со школьной скамьи, как один из вариантов — это агроклассы и агрошколы», — заявил Борискин.

При всей важности совместной работы вузов и предприятий ключевым пунктом является деиндустриализация страны, такое мнение высказал Член Федсовета «Партии Дела», председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. «Несмотря на очень важные изменения и появления промышленной политики в 2014 году, мы все еще находимся в капитально деиндустриализованной стране», — подчеркнул Крупнов.

Если мы не начнем восстанавливать индустриальную систему страны в целом, то, по мнению эксперта, основные деньги и самые лучшие кадры Россия будет отдавать нашим основным конкурентам. «Мы должны понимать, что вопрос кадров — это вопрос запуска волны реиндустриализации, необходимо переходить к современной экономике и нужно, чтобы государство создавало новую экономическую политику», — считает политик.

Также важным аспектом он отметил создание команд, которые могут проектировать и запускать новые индустрии. В пример он привел экологическое машиностроение. По данным, которые приводит Крупнов, Россия ежегодно отдает порядка 2−3 млрд долларов иностранным компаниям, заказывая мусороперерабатывающие заводы или системы газо‑ и водоочистки.

Председатель Совета ТПП РФ и лидер «Партии Дела» Константин Бабкин отметил важность широкого обсуждения вопросов подготовки кадров и надеется на совместную конструктивную работу с профильными Министерствами и Правительством. Со своей стороны, промышленники подготовили документ, в котором по пунктам изложили предложения и решения сложившейся ситуации в промышленности страны.