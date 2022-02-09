Дортмунд, Германия, , 17:55 — REGNUM 26-летний центральный защитник дортмундской «Боруссии» и сборной Швейцарии по футболу Мануэль Аканджи входит в сферу трансферных интересов «Манчестер Юнайтед». Об этом 9 февраля сообщил немецкий телевизионный канал Sport1.

Мануэль Аканджи Андрей Пронин © ИА REGNUM

В текущем сезоне Мануэль Аканджи принял участие в семнадцати турах немецкой Бундеслиги 2021/22, в которых получил две желтые карточки.

За «Боруссию» швейцарский защитник выступает с 15 января 2018 года после перехода из швейцарского «Базеля» за 21,5 миллиона евро. Текущее соглашение Аканджи со «шмелями» рассчитано до 30 июня 2023 года.

Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Мануэля Аканджи в 30 миллионов евро.