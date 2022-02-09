Москва, , 17:54 — REGNUM Как сообщает аргентинский телеканала TN, московский ЦСКА близок к заключению соглашения с аргентинским «Ривер Плейтом» на предмет аренды 23-летнего атакующего полузащитника олимпийской сборной Колумбии U23 Хорхе Карраскаля.

ЦСКА

Также сообщается, что «красно-синие» заплатят за пятимесячную аренду Карраскаля 300 тысяч евро. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает колумбийского полузащитника в 6,2 миллиона евро.

В прошлом сезоне аргентинской Суперлиги 2021 Хорхе Карраскаль принял участие в 21-м матче, в котором отметился тремя забитыми мячами, тремя результативными передачами и получил четыре желтые карточки. В составе «Ривер Плейта» колумбиец дошел до четвертьфинала Кубка Либертадорес 2021.