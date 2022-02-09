Санкт-Петербург, 9 февраля, 2022, 18:07 — ИА Регнум. В Государственном Эрмитаже с 15 февраля изменится режим работы музея из-за ухудшения эпидемической обстановки в Санкт-Петербурге. Об этом 9 февраля сообщили в пресс-службе музейного комплекса.

ИА REGNUM Эрмитаж

Теперь посетить Зимний дворец и Главный Штаб можно со вторника по воскресенье с 11:00 до 18:00. Исключение составит суббота, в продлённый день посетить Эрмитаж можно будет до 20:00. Напомним, до 15 февраля до 20 часов вечера музей работает еще в среду и пятницу.

При этом пускать последних посетителей будут за два часа до закрытия музея, а кассы завершат свою работу за час до закрытия. Окончание действия такого режима работы пока не установлено.

Отметим, с 8 февраля 2022 года временно приостановлен прием посетителей в Зимнем Дворце Петра I. Для посещения Эрмитажа необходим иммунный сертификат и документ, удостоверяющий личность.