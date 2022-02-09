Варшава, 9 февраля 2022, 17:52 — REGNUM В случае нападения России на Украину, странам Запада надо проявить жёсткость и нанести «удар по Москве», заявил 9 февраля бывший польский президент Лех Валенса в интервью Rzeczpospolita.
Следите за развитием событий в трансляции: ««Нападение» на Киев и гарантии безопасности: становится жарко — трансляция»
Заявив, что российская политика перешла грань, Валенса добавил:
По его мнению, долг Варшавы — помочь Киеву, предоставив в распоряжения украинских военных все свои силы.
Читайте ранее в этом сюжете: Министр обороны Польши прокомментировал поставки оружия на Украину