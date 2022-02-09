Бремен, Германия, 9 февраля, 2022, 18:05 — ИА Регнум. В бременском музее Уберзее состоялась церемония передачи человеческих останков, долгое время хранившихся в музее, американскому штату Гавайи. Об этом сообщает 9 февраля немецкое агентство Tagesschau.

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В ходе церемонии делегация Управления по делам Гавайев (OHA) получила восемь человеческих черепов.

Гавайи запросили возвращение останков ещё в 2019 году. Музей провёл расследование происхождения черепов при поддержке Немецкого фонда потерянного искусства, в ходе которого было установлено, что они были привезены в Германию более ста лет назад в ходе колониальных экспедиций.

«По этическим соображениям больше нет никаких оснований продолжать хранить человеческие останки в нашей коллекции. Наша задача — сыграть свою роль в исправлении ошибок прошлого», — заявила директор бременского музея Вибке Арндт.