Москва, , 17:50 — REGNUM Пассажиропоток российских авиакомпаний в январе вырос на 46,5% в годовом выражении и превысил 8 миллионов человек. Об этом сообщил 9 февраля глава Росавиации Александр Нерадько."Это говорит о том, что наше население почувствовало вкус к полётам и хочет дальше продолжать летать», — сказал он журналистам в ходе IX Национальной выставки и форума инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2022.

Аэропорт Дарья Антонова © ИА REGNUM

Нерадько отметил, что при открытии традиционных туристических маршрутов, включая страны Европы, рост будет ещё более значительным. «Руководители некоторых авиакомпаний оценивают его в 15%, но думаю, что они скромничают», — сказал глава Росавиации.