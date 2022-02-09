Москва, 9 февраля, 2022, 17:50 — ИА Регнум. Пассажиропоток российских авиакомпаний в январе вырос на 46,5% в годовом выражении и превысил 8 миллионов человек. Об этом сообщил 9 февраля глава Росавиации Александр Нерадько."Это говорит о том, что наше население почувствовало вкус к полётам и хочет дальше продолжать летать», — сказал он журналистам в ходе IX Национальной выставки и форума инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2022.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт

Нерадько отметил, что при открытии традиционных туристических маршрутов, включая страны Европы, рост будет ещё более значительным. «Руководители некоторых авиакомпаний оценивают его в 15%, но думаю, что они скромничают», — сказал глава Росавиации.