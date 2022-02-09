Москва, 9 февраля 2022, 18:44 — REGNUM Российский футболист Дмитрий Тарасов поделился новостью о беременности своей супруги Анастасии Костенко. Соответствующую информацию 9 февраля приводит издание StarHit.
По словам спортсмена, сообщение от жены об очередной беременности стало для него настоящим сюрпризом. Будущий ребёнок станет четвёртым для пары.
Напомним, что Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко поженились в 2018 году. С того момента супруги трижды становились родителями.
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