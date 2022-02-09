Москва, 9 февраля, 2022, 18:44 — ИА Регнум. Российский футболист Дмитрий Тарасов поделился новостью о беременности своей супруги Анастасии Костенко. Соответствующую информацию 9 февраля приводит издание StarHit.

Fclm.ru Дмитрий Тарасов

По словам спортсмена, сообщение от жены об очередной беременности стало для него настоящим сюрпризом. Будущий ребёнок станет четвёртым для пары.

Напомним, что Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко поженились в 2018 году. С того момента супруги трижды становились родителями.