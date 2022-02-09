Тюмень, , 17:43 — REGNUM В Тюменской области за сутки выписаны из стационаров 267 ковидных пациентов, 200 госпитализировано с COVID-19. Днём ранее число госпитализированных было почти в три раза меньше — 39. Об этом 9 февраля 2022 года сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За сутки на 9 февраля коронавирус выявили у 2802 тюменцев. Это на 239 человек меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 9 февраля коронавирус выявили у 120 325 человек, выздоровели 88 272 пациента, скончались 3783 (на четыре человека больше, чем днём ранее).

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