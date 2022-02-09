Санкт-Петербург, , 17:55 — REGNUM Начальник отдела закупок Красносельского района Санкт-Петербурга подозревается в получении взятки в 1 млн рублей за содействие коммерческим организациям при заключении контрактов на уборку внутриквартальных территорий от снега. Об этом 9 февраля сообщает ТАСС.

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Как выяснилось, начальник отдела закупок Красносельского района Петербурга подозревается в получении взятки в 1 млн рублей.

«В настоящее время мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — сказал собеседник агентства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по результатам проверки организованной городской прокуратурой прошли обыски по 60 адресам в разных районах города. Было возбуждено 19 уголовных дел по факту плохой уборки улиц и задержаны шесть человек из Василеостровского и Адмиралтейского районов из числа глав управляющих компаний, задействованных в уборке городских улиц и придомовых территорий.

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