Копенгаген, , 17:41 — REGNUM 9 февраля московский ЦСКА в рамках товарищеской встречи одержал минимальную победу над датским «Люнгбю». Основное время встречи завершилось со счетом 3:2.

ЦСКА

Первый мяч на 27-й минуте встречи забил 23-летний российский центральный полузащитник Иван Обляков — 0:1. Через четыре минуты Адам Серенсен восстановил равновесие в счете — 1:1. В конце первого тайма Антон Заболотный вновь вывел ЦСКА вперед — 1:2. В дебюте второй половины Хесус Медина срезал мяч в свои ворота — 2:2. На 89-й минуте 19-летний воспитанник ЦСКА Владислав Яковлев забил победный мяч — 2:3.

Стартовые составы команд:

«Люнгбю»: Ибсен, Кроун, Риис, Грегор, Вестергор, Корлу, Педерсен, Кааструп, Кох, Серенсен, Гюткьяер.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Фукс, Магнуссон, Зайнутдинов, Бийол, Мухин, Медина, Языджи, Обляков, Заболотный.