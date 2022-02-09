Вашингтон, , 17:55 — REGNUM Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект о выделении почтовой службе (USPS) около $50 млрд в течение десяти лет. Законопроект также обязует сотрудников почты оформлять государственную медицинскую страховку, сообщает 9 февраля Reuters.

Почта jackmac34

Законопроект поможет сохранить почтовые отделения и улучшить работу для будущих поколений, отметили конгрессмены. Сенат может решить судьбу проекта, разрабатывающегося более десяти лет, до 18 февраля.

Напомним, что чистые убытки USPS за период с 2007 года составили более $90 млрд. Главной причиной этого является закон от 2006 года, обязавший компанию выделять более $120 млрд на медицинское обслуживание пенсионеров.