Лондон, 9 февраля, 2022, 17:30 — ИА Регнум. Сегодня, 9 февраля, в ОАЭ на стадионе «Мохаммед бин Зайед Стэдиум» лондонский «Челси» в матче полуфинала клубного чемпионата мира сыграет с саудовским «Аль-Хилялем». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Pixabay.com «Челси»

Действующим победителем клубного чемпионата мира является мюнхенская «Бавария», обыгравшая в финале турнира прошлого сезона мексиканский «Тигрес УАНЛ» со счетом 1:0. Единственный мяч на 59-й минуте встречи забил Бенжамен Павар после передачи Роберта Левандовского.

Ранее сообщалось, что матчи «Челси» с лондонским «Арсеналом» и «Лестер Сити» были перенесены на неопределенный срок из-за участия «пенсионеров» в клубном чемпионате мира.

После 24-х туров Английской Премьер-лиги подопечные Томаса Тухеля с одиннадцатью победами и 36-ю очками занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата.