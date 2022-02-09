Липецк, 9 февраля, 2022, 17:29 — ИА Регнум. В Липецке в 2021 году к акции по сбору батареек присоединились более 40 организаций и учреждений. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

Батарейки

Более 70 килограммов батареек собрали в городском дворце молодежи «Октябрь». В тройку лидеров среди общеобразовательных учреждений вошли гимназия № 69, а также школы № 27 и 2. Они в общей сложности накопили порядка 250 килограммов. Кроме того, в числе активистов организаторы отметили школы № 12, 42, 44, 50, 54, 72 и центр развития творчества «Новолипецкий».

Вывозить батарейки организациям и учреждениям помогли специалисты регионального оператора «ЭкоПром-Липецк». По итогам сбора порядка трех тонн батареек направили на утилизацию на спецпредприятие.

«Мы не первый год поддерживаем сбор батареек и постоянно рассказываем горожанам о том, как опасно выбрасывать их в обычный контейнер, какой вред элементы питания наносят окружающей среде. С каждым количество участников акции растет, а значит, увеличивается количество липчан, которые чувствуют ответственность за сохранность природы», — прокомментировала глава отдела охраны окружающей среды Татьяна Протасова.

Городские экологи призывают липчан не выбрасывать батарейки в мусорные баки. Принести и сдать их можно в сети магазинов гипермаркетов «Лента», «Наш квартал», или непосредственно в отдел охраны окружающей среды администрации города.