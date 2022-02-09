Москва, , 17:29 — REGNUM Россельхознадзор с 10 февраля разрешает ввоз в Россию томатов и яблок ещё с 16 предприятий Азербайджана. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Томаты

Отмечается, что решение об этом принято по итогам проведённого азербайджанскими уполномоченными органами фитосанитарного мониторинга предприятий, выращивающих томаты и яблоки, изучения азербайджанской стороной протоколов лабораторных испытаний и актов мониторинга, а также под гарантии Агентства пищевой безопасности Азербайджана.

Таким образом, уточнили в Россельхознадзоре, разрешения на поставки в Россию томатов получили уже 226 азербайджанских предприятий и один кооператив, разрешения на поставки яблок — 77 предприятий.

Напомним, Россия в декабре 2020 года ввела ограничения на поставки томатов и яблок из Азербайджана в связи с неоднократным обнаружением в данной продукции карантинных для стран ЕАЭС объектов — южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки. Позднее ограничения начали постепенно сниматься.