Вашингтон, 9 февраля, 2022, 17:53 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден планирует в ближайшее время провести встречу с французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщает 9 февраля Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон и Джо Байден

«Мы продолжим поддерживать тесный контакт с нашими французскими коллегами, обсуждая вопрос возможной угрозы российского вторжения в Украину», — заявила Псаки.

Пресс-секретарь добавила, что за последнюю неделю Макрон и Байден уже дважды успели побеседовать.

Напомним, что ранее на текущей неделе Эммануэль Макрон встречался с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения ситуации вокруг Украины.