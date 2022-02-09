София, , 17:28 — REGNUM В районе КПП «Капитан Андреево» на болгарско-турецкой границе изъято 13,2 кг сильнодействующих наркотических средств. Об этом 9 февраля сообщает софийская газета «24 часа».

Следователи изъяли у жителя Кингисеппа более 12 кг запрещенных веществ Фото: пресс-служба СК по Ленобласти

Согласно официальной информации, соответствующая операция проводилась совместными усилиями погранслужб Болгарии и Турции. В результате задержан 52-летний турецкий гражданин, перевозивший в своем фургоне опасный груз, а также его 42-летний болгарский напарник.

По данным правоохранителей, на черном рынке стоимость изъятой партии наркотиков может составлять более 1 млн левов ($700 тыс.). Ведется следствие.

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