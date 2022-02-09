Кострома, , 18:25 — REGNUM Новым директором государственного музея-заповедника «Щелыково», расположенного в Островском районе Костромской области, стала Анна Родионова. Об этом сообщает Министерство культуры России.

«Голубой дом» в музее-заповеднике «Щелыково»

С 2020 года Анна Родионова курировала резиденцию. Ранее она работала руководителем труппы московского театра «Мастерская П. Н. Фоменко», занималась организационными вопросами в сфере культуры. Имеет высшее образование по специальности «менеджер сценических искусств».

«Перед Анной Родионовой стоит задача обеспечить преемственность традиций и привнести новые технологии в музейную работу», — говорится в сообщении Минкультуры.

Прежний руководитель — Галина Орлова, проработавшая в заповеднике более 40 лет, будет заниматься научной деятельностью.

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