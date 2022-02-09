Сменился директор костромского музея-заповедника «Щелыково»
Кострома, 9 февраля, 2022, 18:25 — ИА Регнум. Новым директором государственного музея-заповедника «Щелыково», расположенного в Островском районе Костромской области, стала Анна Родионова. Об этом сообщает Министерство культуры России.
С 2020 года Анна Родионова курировала резиденцию. Ранее она работала руководителем труппы московского театра «Мастерская П. Н. Фоменко», занималась организационными вопросами в сфере культуры. Имеет высшее образование по специальности «менеджер сценических искусств».
Прежний руководитель — Галина Орлова, проработавшая в заповеднике более 40 лет, будет заниматься научной деятельностью.
Справка: Музей-заповедник «Щелыково» является федеральным учреждением культуры. В заповеднике расположен дом драматурга Александра Островского, церковь, культурно-образовательный центр и литературно-театральный музей.