Бугульминский район, , 17:21 — REGNUM Около села Новое Сумароково в Татарии совершил жесткую посадку легкомоторный самолет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Легкомоторный самолет (сс) Gellinger

«Близ села Новое Сумароково совершила жесткую посадку, по предварительной информации, легкомоторная Cessna», — цитирует собеседника агентство. Он уточнил, что на борту самолета находились двое человек. По предварительным данным, оба выжили.

Информацию об инциденте подтвердили в региональном управлении МЧС, пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября 2021 года в Мензелинском районе Татарии совершил жесткую посадку самолет L-410. На борту воздушного судна находились 23 человека. 16 из них погибли.

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