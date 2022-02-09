Санкт-Петербург, , 18:40 — REGNUM Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области потребовало запретить деятельность компании «Эко-Лэнд» на территории Ломоносовского района региона за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами. Об этом 9 февраля сообщили в Межрегиональной экологической общественной организации (МОО) «Зеленый Фронт».

Свалка на арендованной земле (цитата группы «ВК» Зеленый фронт)

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«Сразу после Нового года жители близлежащих населенных пунктов сообщили нам о стремительном накоплении коммунальных отходов на указанном участке. Данные подтвердились нашими активистами и, более того, мы установили, что часть отходов завозилась на площадку из Кронштадта, что является нарушением территориальной схемы. Все собранные факты были немедленно отправлены в надзорные ведомства», — рассказал председатель «Зеленого Фронта» Сергей Виноградов.

Экоактивисты выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации или обезвреживанию отходов производства и потребления, о чем поспешили сообщить также в природоохранное ведомство, предоставив видео аэросъемки.

Информация о выявленных в ходе проведения проверки возможных нарушениях лицензионного и земельного законодательства, направлена в Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора и управление Росреестра по Ленинградской области.

«По результатам выявленных нарушений в отношении ООО «Эко-Лэнд» составлен протокол об административном правонарушении по ч 1. ст. 6.35 КоАП РФ. В качестве обеспечительной меры, в соответствии со ст. 3.12 КоАП РФ, вынесен протокол о временном запрете деятельности и направлен на рассмотрение в Петродворцовый районный суд города Санкт-Петербурга», — отметили в «Зеленом фронте».

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