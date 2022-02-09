Челябинск, 9 февраля, 2022, 17:17 — ИА Регнум. В Челябинске бывший сотрудник одного из исправительных учреждений осуждён за получение взяток. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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По данным следствия, в июне 2021 года он получил от родственников осуждённых в целом 63 тыс. рублей. Взамен от него ожидали передачи в колонию сотовых телефонов и иных средств связи, а также общего попустительства по службе.

Суд назначил 22-летнему гражданину пять лет колонии общего режима. Также он должен уплатить штраф в размере 80 тыс. рублей.