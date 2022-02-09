Вашингтон, , 17:23 — REGNUM Демократы в палате представителей США обсуждают введение запрета на торговлю акциями в конце года для членов Конгресса и других высокопоставленных служащих, сообщило 9 февраля новостное издание Punchbowl со ссылкой на источники.

Сенат США Beforeitsnews.com

Председатель администрации палаты представителей Зои Лофгрен подготавливает список рекомендаций. Окончательное решение о введении запрета зависит от спикера палаты Нэнси Пелоси и других высших лидеров в Демпартии, в данный момент контролирующих Сенат.

Отметим, что в последнее время американское общество обратило пристальное внимание на политиков, в том числе Пелоси, торгующих отдельными акциями. Это связано отчасти с тем, что пользователи социальных сетей уделяют все больше внимания их инвестициям.

Некоторые инвестиции оставляют вопросы и приводят к конфликтам интереса учитывая тот факт, что члены Конгресса могут жульничать, так как им порой заранее известна политическая и экономическая информация.