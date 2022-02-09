Челябинск, 9 февраля, 2022, 17:09 — ИА Регнум. В Челябинской области водитель 1954 года рождения устроил смертельное ДТП. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла днём 9 февраля на 37-м километре дороги Южноуральск — Магнитогорск. Пол предварительным данным, машина Cadillac Escalade выехала на встречную полосу и столкнулась с Renault Kaptur, Chevrolet Lacetti, а также Peugeot 308. Погибли два человека, находившиеся в Chevrolet — молодые мужчина и женщина из ХМАО-Югры.

Известно, что стаж вождения виновника ДТП составляет 50 лет. Ранее он не привлекался к ответственности за нарушение Правил дорожного движения.